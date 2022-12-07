МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В России необходимо ужесточить ответственность за утечку персональной информации с учетом интересов граждан и государства, заявил президент страны Владимир Путин. Киберэксперт раскрыл, как мошенники перехватывают звонки и СМС

"Наверное, есть необходимость и ужесточения ответственности за правонарушения в этой сфере (за утечку персональных данных)", — сказал он в ходе заседания Совета по правам человека.

Путин уточнил у члена СПЧ, предложившего данную меру, что речь идет о наказании за незаконный оборот украденной информации. Решение этих проблем, подчеркнул российский лидер, требует взвешенного подхода, который поможет защитить граждан и не будет препятствием для развития важных для страны технологий.