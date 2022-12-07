МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин пообещал поручить Банку России, Минцифре и МВД выработать общий подход по возврату средств, утерянных в результате действий мошенников. Киберэксперт раскрыл, как мошенники перехватывают звонки и СМС

По словам президента, следует систематизировать возмещение гражданам ущерба, нанесенного в результате мошеннических действий, несмотря на сложность процедуры. Он уточнил, что Минцифры, МВД и регулятор получат соответствующие поручения.

"И здесь, конечно, очень тонкая грань ответственности за то, что происходит. Но она какой бы тонкой не была, все равно она есть, и это в любом случае мошеннические действия, которые идут во вред гражданину, в нарушении его прав", — добавил президент.