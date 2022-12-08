Пентагон заплатит 27 миллиардов долларов за создание облачных сервисов
Пентагон заключил контракты на облачные сервисы с Google, Oracle и Microsoft на $9 миллиардов каждый
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Пентагон заключил контракты с Google, Oracle и Microsoft на 9 миллиардов долларов каждый для предоставления минобороны облачных сервисов, сообщает военное ведомство.
"Google Support Services присужден контракт с потолком в 9 миллиардов долларов", — говорится в распространенном сообщении Пентагона.
Контракт касается предоставления минобороны США глобальных облачных сервисов, в том числе, с учетом требований безопасности, на стратегическом и тактическом уровнях, говорится в сообщении. Предполагаемая дата завершения контракта — середина 2028 года, сообщает ведомство.
Контракт на такие же суммы, с аналогичными целями и сроком исполнения заключен с Oracle America и Microsoft, говорится в сообщении.