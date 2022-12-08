МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Пентагон заключил контракты с Google, Oracle и Microsoft на 9 миллиардов долларов каждый для предоставления минобороны облачных сервисов, сообщает военное ведомство. Пентагон раскрыл планы Польши по закупке вооружений у США

"Google Support Services присужден контракт с потолком в 9 миллиардов долларов", — говорится в распространенном сообщении Пентагона.

Контракт касается предоставления минобороны США глобальных облачных сервисов, в том числе, с учетом требований безопасности, на стратегическом и тактическом уровнях, говорится в сообщении. Предполагаемая дата завершения контракта — середина 2028 года, сообщает ведомство.

Контракт на такие же суммы, с аналогичными целями и сроком исполнения заключен с Oracle America и Microsoft, говорится в сообщении.