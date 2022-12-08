МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Компания Apple обновила систему безопасности для своих устройств, следует из информации, опубликованной на сайте компании. Названа причина, по которой нельзя пользоваться гаджетами во время зарядки

Так, для гаджетов станет доступна двухфакторная аутентификация с применением ключа безопасности. Кроме того, будет расширен перечень данных в iCloud, которые защищаются сквозным шифрованием, и усилена проверка защищенности сообщений в iMessage.

Однако обновление не будет работать с iСloud Mail и другими приложениями, взаимодействующими с глобальными службами, уточняется в материалах.

Нововведения станут доступны для смартфонов, планшетов, ПК, часов и плееров Apple в следующем году.