Apple выпустит обновление системы безопасности для своих устройств в 2023 году
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Компания Apple обновила систему безопасности для своих устройств, следует из информации, опубликованной на сайте компании.
Так, для гаджетов станет доступна двухфакторная аутентификация с применением ключа безопасности. Кроме того, будет расширен перечень данных в iCloud, которые защищаются сквозным шифрованием, и усилена проверка защищенности сообщений в iMessage.
Однако обновление не будет работать с iСloud Mail и другими приложениями, взаимодействующими с глобальными службами, уточняется в материалах.
Нововведения станут доступны для смартфонов, планшетов, ПК, часов и плееров Apple в следующем году.