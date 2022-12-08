МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Мобильный оператор "Билайн" после его продажи компанией Veon российскому топ-менеджменту сохранит свой бренд, рассказал генеральный директор оператора Александр Торбахов. "Билайн" похвастался разработкой в области искусственного интеллекта

"Конечно, не сменит, "Билайн" останется "Билайном", — ответил Торбахов журналистам на вопрос, сохранит ли "Билайн" бренд после продажи местному менеджменту.

Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon в начале ноября объявил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России — компании "Вымпелком". Вскоре после этого "Вымпелком" сообщил, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей. Как отмечалось в релизе Veon, в рамках сделки компания была оценена в 370 миллиардов рублей. В пресс-службе "Билайна" РИА Новости разъяснили, что 240 миллиардов рублей – это чистый долг компании "Вымпелком".