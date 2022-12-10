МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. В 2023 году основными киберугрозами станут атаки на уже скомпрометированные сети, а также на облачные сервисы, пишет "Коммерсант" со ссылкой на прогноз "Лаборатории Касперского" об угрозах в сфере кибербезопасности для корпораций и крупных компаний на будущий год. "Касперский" ожидает значительного роста продаж по итогам 2022 года

Предсказывается, что хакеры в 2023 году станут чаще размещать сообщения о том, что им удалось скомпрометировать какую-либо сеть, и продавать в дакнете схемы доступа во взломанные ими сети. А различные злоумышленники, соответственно, будут чаще приобретать и использовать эту информацию.

Поскольку сегодня эта информация стоит сравнительно недорого, интерес к ней будет только возрастать. По данным руководителя аналитического отдела Kaspersky Threat Intelligence Юлии Новиковой, в 2022 году около 40% такого рода объявлений анонсировали цену менее одной тысячи долларов.

Другой значимой угрозой в будущем году, по мнению экспертов, станут атаки на облачные сервисы. Сегодня бизнес активно мигрирует на облачные ресурсы, и это стало трендом нынешнего года, что объясняется нехваткой вычислительных мощностей и уходом с рынка западных компаний, например, Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure. По информации "Лаборатории Касперского", только в конце февраля спрос на российские облачные хранилища вырос на 300%.

Вместе с тем издание, ссылаясь на экспертов из других компаний, предупреждает и об угрозах, связанных с программным обеспечением. Например, ожидается, что в будущем году возрастет число атак на информационные системы на Linux и другие решения с открытым кодом.