МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. После падения смартфона в сугроб, его следует встряхнуть, чтобы убрать избыточное количество влаги, придя домой, протереть влаговпитывающими средствами и не пользоваться им в течение суток, рассказал РИА Новости руководитель направления по сервису "Мегафона" Никита Ефимов. Microsoft намерена создать "суперприложение" для смартфонов

По словам эксперта, упавший в сугроб или лужу смартфон необходимо "тут же встряхнуть его — это избавит устройство от попадания большего количество влаги". Ефимов отметил, что устройство нужно отключить.

"В помещении смартфон также можно протереть влаговпитывающими средствами, после чего оставить его на столе на два часа и не использовать в течение суток. Нет необходимости сушить смартфон феном или ставить на батарею. В первом случае вы только разгоните воду, а во втором — повредите аккумулятор из-за резкого перегрева", — пояснил он.

Эксперт добавил, что при извлечении смартфона из сугроба, нужно убедиться в том, что он полностью очищен от снега. Для этого необходимо проверить разъемы, динамик, слот для сим-карты, снять аккумулятор, если это возможно.Частички снега следует убрать мягкими средствами, но ни в коем случае нельзя использовать жесткие или металлические предметы — они могут повредить устройство.

"Также до полного высыхания нельзя заряжать гаджет — в снегу полно реагентов, которые при соприкосновении с электричеством приведут к коррозии", — резюмировал Ефимов.