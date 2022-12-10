МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Страны Запада навязывают свои IT-продукты без учета нужд и приоритетов пользователей, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. IT-эксперт объяснил, почему и от кого нужно скрывать свою геолокацию

Он также напомнил о представленной Россией и ее единомышленниками и недавно принятой Генассамблей ООН резолюции по международной информационной безопасности (МИБ).

Сыромолотов отметил, что документ, в частности, предусматривает "открытый и систематизированный обмен мнениями в рабочей группе открытого состава (РГОС) ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по потребностям государств в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и возможным механизмам их удовлетворения, включая финансирование".

"Это подход, выигрышно отличающийся от навязывания западными странами своих ИТ-продуктов, программно-аппаратных решений без учета законодательства других государств, нужд и приоритетов их пользователей", — пояснил он.

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