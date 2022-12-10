Правительство расширило перечень современных технологий для заключения СПИК 2.0
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Правительство России расширило перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0), сообщила в субботу пресс-служба кабмина.
"Перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0), пополнился еще 19 позициями. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Как пишет пресс-служба, в обновленный перечень в том числе вошли технологии: производства высококачественной стали с низким углеродным следом и цифровых электроизмерительных приборов; крупносерийного производства полного цикла радиоэлектронной продукции; промышленного производства универсального прибора для проверки аппаратов ИВЛ и аппаратов для ингаляционного наркоза.
В пресс-службе правительства напомнили, что в рамках механизма СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовать инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии для освоения на ее основе серийного производства промышленной продукции на территории России.
"Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов. Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 миллиардов рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет", — говорится в сообщении.
Инструмент специнвестконтрактов, который заработал в России с 2015 года, подразумевает вложения инвесторов в экономику страны в обмен на неухудшение условий ведения бизнеса. С августа 2019 года этот инструмент претерпел изменения, направленные на совершенствование механизма СПИК. Концептуальной основой изменений стала ориентация на привлечение долгосрочных негосударственных инвестиций в проекты по внедрению и разработке современных технологий для освоения серийного производства промышленной продукции на их основе. Обновленный механизм стал называться СПИК 2.0.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221210/839126029.html