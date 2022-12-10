МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Правительство России расширило перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0), сообщила в субботу пресс-служба кабмина. Правительство установило ввозные пошлины в 35 процентов на некоторые товары

"Перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0), пополнился еще 19 позициями. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Как пишет пресс-служба, в обновленный перечень в том числе вошли технологии: производства высококачественной стали с низким углеродным следом и цифровых электроизмерительных приборов; крупносерийного производства полного цикла радиоэлектронной продукции; промышленного производства универсального прибора для проверки аппаратов ИВЛ и аппаратов для ингаляционного наркоза.

В пресс-службе правительства напомнили, что в рамках механизма СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовать инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии для освоения на ее основе серийного производства промышленной продукции на территории России. Правительство получило предложения по ответу на "потолок" цен на нефть

"Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов. Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 миллиардов рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет", — говорится в сообщении.

Инструмент специнвестконтрактов, который заработал в России с 2015 года, подразумевает вложения инвесторов в экономику страны в обмен на неухудшение условий ведения бизнеса. С августа 2019 года этот инструмент претерпел изменения, направленные на совершенствование механизма СПИК. Концептуальной основой изменений стала ориентация на привлечение долгосрочных негосударственных инвестиций в проекты по внедрению и разработке современных технологий для освоения серийного производства промышленной продукции на их основе. Обновленный механизм стал называться СПИК 2.0.