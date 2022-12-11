ВАШИНГТОН, 11 дек — ПРАЙМ. Продажа подписок Twitter Blue в социальной сети Twitter будет перезапущена в понедельник, 12 декабря, сообщает соцсеть. Business Insider сообщил о назначении в Twitter братьев и партнеров Маска

Отмечается, что подписчики получат среди прочего возможность редактировать публикации, загружать видео с разрешением 1080p и синюю галочку после проверки учетной записи.

"Мы перезапускаем Twitter Blue в понедельник — подпишитесь в веб-версии за восемь долларов в месяц или в версии для iOS за 11 долларов в месяц, чтобы получить доступ к функциям, доступным только для подписчиков, включая синюю галочку", — сообщила соцсеть в своем Twitter-аккаунте.

Как отмечается, компания также начнет присваивать золотые галочки компаниям, а галочки серого цвета — "правительственным и многосторонним аккаунтам".

Соцсеть добавила, что подписчики смогут менять свое имя или фото в профиле, но если они это сделают, то временно потеряют синюю галочку, пока их учетная запись не будет снова проверена.

В ноябре владелец компании, американский предприниматель Илон Маск сообщал, что соцсеть решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других.

В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.