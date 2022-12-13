МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Правительство КНР запретило поставку в Россию и другие страны процессоров Loongson на архитектуре собственной разработки LoongArch, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Минцифры. Xiaomi может стать первым поставщиком ноутбуков в Россию с введения санкций

По его словам, некоторые российские производители электроники уже тестировали эти чипы, однако сейчас купить партию невозможно. "Хотя российские компании не сильно зависели от китайских процессоров, при теоретической блокировке параллельного импорта они надеялись переключиться на решения Loongson",— объяснил собеседник.

Источник на рынке электроники подтвердил, что китайские власти запретили экспорт процессоров Loongson во все страны, в том числе и в России, так как это оригинальное решение китайской электроники. "Лучшие чипсеты в Китае используются в военно-промышленном комплексе, это основная причина, почему они недоступны для внешних рынков", — отметил он.

После начала спецоперации на Украине ведущие производители процессоров, на которых работали в том числе отечественные компьютеры, СХД, серверы — Intel и AMD — приостановили поставки в Россию. После этого российские власти легализовали параллельный импорт.

Директор компании "Промобит" Максим Копосов объяснил, что в случае блокировки параллельного импорта и истощения запасов процессоров Intel и AMD российские компании могли бы использовать продукцию Loongson, если бы не решение властей КНР.

В то же время пока ноутбуки и материнские платы на Loongson можно купить на AliExpress, поэтому, возможно, запрет будет формальным, допускает эксперт.