МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Компания Twitter распустила совет по доверию и безопасности, который, в частности, занимался консультациями по вопросам безопасности в соцсетях, борьбы с призывами к насилию или эксплуатации детей, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полученное членами совета электронное письмо. Twitter увеличит число символов в постах до четырех тысяч

"Переоценивая, как лучше привносить внешние соображения в наш продукт и деятельность по развитию политики, в рамках этого процесса мы решили, что совет по доверию и безопасности — не лучшая структура для этого", — говорится в письме.

Телеканал подчеркивает, что совет был распущен на фоне отмен новым владельцем компании Илоном Маском многих практик, применяемых в соцсети до него.

Отмечается, что три члена совета уже объявили о своей отставке еще на прошлой неделе.

В конце октября американский предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.