МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. По итогам десяти месяцев текущего года российские организации наибольшее число заявок на патентование изобретений подали по таким направлениям, как фармацевтика, медицина, хирургия, измерительные приборы, металлургия, инструментальная диагностика, навигационные технологии, органическая химия, микроэлектроника и станки. Об этом RT рассказали в пресс-службе Роспатента. В РЖД рассказали об использовании российской продукции

Специалисты пояснили, что по этим же направлениям, а также по направлению "Железнодорожный транспорт" активно подаются заявки на полезные модели.

"Наиболее заметный рост заявок на изобретения по сравнению с предыдущим периодом прошлого года наблюдается в хирургии (+43%), инструментальной диагностике (+42,5%), металлургии (+5,3%), навигационных технологиях (+2,2%)", — отметили в ведомстве.

Увеличение числа заявок на полезные модели зафиксирован по таким направлениям, как станки (+19,4%), строительство зданий и сооружений (+13,5%), производство изделий из металлов и сплавов (+8,3%), а также оборудование железнодорожного транспорта (+1,1%).

В Роспатенте добавили, что сейчас замещение импортных технологий происходит практически во всех отраслях, поэтому можно сказать, что отрасли, где наиболее активно патентуются новые российские технологии, в более короткие сроки смогут решить задачи импортозамещения.