МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Apple Inc заявила во вторник, что за последние пять лет инвестировала в свою цепочку поставок в Японии более 100 млрд долларов. Днем ранее гендиректор компании Тим Кук посетил центр полупроводниковой индустрии этой страны. MercadoLibre подала жалобу на Apple в антимонопольные органы Бразилии

В понедельник Кук сообщил, что посетил префектуру Кумамото на юго-западе Японии, где базируются производства многих полупроводниковых и ведущих технологических фирм страны, включая строящуюся фабрику Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

Apple в заявлении указала, что с 2019 года увеличила затраты на поставщиков в Японии более чем на 30%, а ее сеть поставок в этой стране достигает почти 1000 компаний, от международных корпораций до мелких семейных бизнесов.

Одним из своих крупнейших поставщиков в Японии она называет Sony Group Corp, которая снабжает ее датчиками камеры для iPhone. Она также упомянула в числе своих партнеров ряд средних и мелких бизнесов, включая текстильную фирму Inoue Ribbon Industry Co и производителя пресс-форм Shincron Co.

Согласно Apple, 29 ее японских поставщиков пообещали к 2030 году перевести свои бизнесы, так или иначе работающие с Apple, на возобновляемые источники энергии. В их числе — Sony, Murata Manufacturing Co, Keiwa Inc, Fujikura и Sumitomo Electric Industries.