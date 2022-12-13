МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Рыночная стоимость американской компании SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, оценивается в 140 миллиардов долларов на фоне новостей о возможной продаже акций компании частным инвесторам по цене в 77 долларов за бумагу, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. SpaceX купила рекламу Starlink в Twitter

"SpaceX Илона Маска предлагает продать акции частным инвесторам по цене, которая повысит стоимость компании до 140 миллиардов долларов", — сообщили агентству источники.

По словам источников, компания предлагает свои акции по цене в 77 долларов за единицу. В последнее время SpaceX вела переговоры на счет цены, но в итоге остановилась на оценке в 140 миллиардов долларов в рамках тендерного предложения, как уточнили источники.

Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX — американская компания, производитель космической техники, со штаб-квартирой в городе Хоторне, Калифорния, США. Основана Илоном Маском в 2002 году.