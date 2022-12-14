ВАШИНГТОН, 14 дек — ПРАЙМ. Американская корпорация Microsoft предложила компании Sony десятилетний контракт на релиз всех новых версий популярной игры Call of Duty на консолях PlayStation одновременно с их выходом на собственных игровых приставках Xbox, сообщил президент Microsoft Брэд Смит. В Microsoft оценили сроки приобретения компании-производителя видеоигр

Он заявил об этом, комментируя попытки компании добиться от регуляторов разрешения на сделку по покупке одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard.

"Эксклюзивное право на Call of Duty только для Xbox было бы катастрофой, которая привела бы к отстранению миллионов игроков. Поэтому мы предложили Sony десятилетний контракт, который позволит делать каждый релиз Call of Duty доступным на PlayStation одновременно с выходом на Xbox", — цитирует Смита CNBC.

Отмечается, что таким образом Microsoft надеется преодолеть сопротивление антимонопольных регуляторов ряд стран, включая Федеральную комиссию по торговле США (FTC), которая выступает против покупки Activision Blizzard.

В конце апреля сообщалось, что акционеры Activision Blizzard одобрили сделку о приобретении фирмы Microsoft почти за 70 миллиардов долларов, а в начале декабря FTС потребовала заблокировать сделку по приобретению Activision Blizzard компанией Microsoft.

Смит также высказался с критикой в адрес FTC, заявив, что если комиссия подаст в суд иск против сделки, то это станет "огромной ошибкой", которая "навредит конкуренции, потребителям и тысячам разработчиков игр".

Сделка предполагает приобретение культовых франшиз от студий Activision, Blizzard и King, таких как Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush. Ее завершение планировалось в финансовом году, завершающемся 30 июня 2023 года.

Указывается, что помимо США регуляторы в ЕС и Великобритании начали антимонопольные расследования с целью установить, не станет ли покупка нарушением рыночной конкуренции.