Чернышенко поручил проработать допмеры поддержки видеоигровой индустрии
Чернышенко поручил ведомствам проработать допмеры поддержки видеоигровой индустрии России
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Зампред российского правительства Дмитрий Чернышенко поручил министерствам и представителям отечественного видеоигрового сектора представить дополнительные меры поддержки отрасли в стране через два месяца. Об этом заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера.
Представители Чернышенко отметили, что замглавы кабмина поручил разработать допмеры для поддержки киберспорта и видеоигрового сектора в России.
"Эта работа ведется Минцифры России совместно с Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития и другими заинтересованными ведомствами, а также представителями отрасли", — следует из сообщения.
Добавляется, что структуры должны представить итоги работы через два месяца.
При этом решение о создании специального проекта по теме не принимали, подчеркнули там.