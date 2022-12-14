МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Зампред российского правительства Дмитрий Чернышенко поручил министерствам и представителям отечественного видеоигрового сектора представить дополнительные меры поддержки отрасли в стране через два месяца. Об этом заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера. МТС запустил облачную платформу аренды компьютера для запуска "тяжелых" игр

Представители Чернышенко отметили, что замглавы кабмина поручил разработать допмеры для поддержки киберспорта и видеоигрового сектора в России.

"Эта работа ведется Минцифры России совместно с Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития и другими заинтересованными ведомствами, а также представителями отрасли", — следует из сообщения.

Добавляется, что структуры должны представить итоги работы через два месяца.

При этом решение о создании специального проекта по теме не принимали, подчеркнули там.