МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Возможность скачиваний приложений на iOS из других магазинов произведет революцию, разрушив бизнес-модель Apple, считает ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. СМИ: Apple ведет переговоры с Индией о размещении производства iPad

По словам эксперта, решение американской компании разрешить скачивание сервисов не только из App Store, как сообщали в Bloomberg, приведет к полному краху текущей бизнес-модели корпорации.

Муртазин подчеркнул, что подобная ситуация станет революцией, инспирированной внешними игроками.

Как отметил аналитик, такое решение Apple приняла для соответствия требованиям Европейского союза, которые вступят в силу в 2024 году.