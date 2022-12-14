ТОКИО, 14 дек — ПРАЙМ. Японская компания Panasonic Energy Co будет со следующего года поставлять американскому производителю электромобилей Lucid Group литий-ионные аккумуляторы, которые уже использует для своих автомобилей компания Tesla. Mercedes-Benz представил план по переходу на выпуск электромобилей

"Достигнутое партнерство будет способствовать нашему росту в индустрии литий-ионных аккумуляторов и придаст ускорение к достижению мира с нулевыми выбросами в будущем", — отмечается в пресс-релизе Panasonic.

Производство аккумуляторных батарей для электромобилей Lucid Group будет осуществляться вначале на заводе в Японии, а затем и на заводе японской компании в городе Де Сото в американском штате Канзас.

Конкурирующий с Tesla электромобиль Lucid Air был выпущен осенью прошлого года.

Panasonic уже поставляет батареи для электромобилей Tesla и совместно с автопроизводителем управляет батарейным заводом в Неваде, США. В августе этого года издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщило, что Panasonic ведет переговоры о строительстве в США дополнительного завода для производства батарей для электромобилей, стоимостью около 4 миллиардов долларов. Возможным местом для строительства завода называлась Оклахома.