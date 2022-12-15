МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений по итогам прошедшего в Каракасе заседания межправительственной комиссии двух стран, в том числе контракт о размещении на венесуэльской территории наземной станции ГЛОНАСС, передает корреспондент РИА Новости. Венесуэла подписала контракт с американской Chevron по добыче нефти

Документ подписан между АО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" и Боливарианским агентством по космической деятельности (АБАЕ).

Также подписано соглашение между правительством РФ и правительством Венесуэлы о сотрудничестве в области морского транспорта. Кроме того, в число соглашений вошел меморандум между Минцифры России и венесуэльским министерством науки и технологий в области информационно-коммуникационных технологий и меморандум Роспотребнадзора и министерства народной власти по здравоохранению Венесуэлы, а также министерства науки и технологий о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями.

Два документа подписано между ФТС России и Объединенной национальной службой таможенного и налогового администрирования Венесуэлы (СЕНИАТ) — план взаимодействия в области борьбы с таможенными правонарушениями и контрабандой наркотических средств на 2023-2025 годы, а также меморандум по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций.

Коммерческий банк "Еврофинанс-Моснарбанк" подписал соглашение по цифровому развитию с Главным национальным управлением по криптоактивам и связанным с ними деятельностью (SUNACRIP) Венесуэлы.

Меморандум подписан также между ООО "Герофарм" и минздравом Венесуэлы о сотрудничестве в целях совершенствования системы лекарственного обеспечения венесуэльских граждан, страдающих диабетом, жизненно необходимыми препаратами инсулина.