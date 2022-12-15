МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Минцифры планирует обязать американскую Apple разрешать владельцам гаджетов на iOS скачивать приложения не из магазина компании на территории России, проект могут внести в Государственную Думу в начале следующего года. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев. Эксперт назвал решение Apple по скачиванию приложений революцией

Ранее в среду Bloomberg сообщал, сославшись на источник, что Apple может разрешить скачивать приложения на свои устройства из других магазинов для соответствия требованиям Европейского союза. Компания не исключила возможность расширения географии действий нововведения.

"Мы сейчас будем готовить законопроект, аналогичный европейскому, по поводу того, что комиссия приняла Digital Markets Act, по которому обязали дать возможность и устанавливать приложения не из App Store, и оплачивать не из App Store", — сказал министр.

Шадаев добавил, что законопроект планируется внести в Госдуму в первом квартале следующего года.