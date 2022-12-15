МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российская компания Cognitive Pilot (дочерняя структура "Сбера" и Cognitive Technologies) сообщила, что планирует к 2026 году начать продажи комплекса агрономического анализа состава и состояния почвы Cognitive Soil Analyzer. "Яндекс" разработал собственный самокат

"Согласно утвержденному с Минпромторгом России бизнес-плану проекта, начать продажи Cognitive Soil Analyzer планируется уже к 2026 году", — говорится в сообщении. Компания развивает проект как победитель конкурса министерства.

Производство на базе отечественных электронных компонент будет осуществляться на первой в России роботофабрике — подразделении Cognitive Pilot в Томске. В будущем планируется экспорт продукции, в части наиболее перспективных направлений выделяются Бразилия, Аргентина, Турция, Казахстан и Белоруссия.

Зональное внесение удобрений (только на необходимые участки и в требуемой пропорции) невозможно без понимания их распределения в границах поля, при этом традиционный анализ почвы упрощен, занимает несколько дней и имеет высокую стоимость. Разрабатываемый комплекс позволяет проводить измерения физико-химических параметров почвы полей при более чем на порядок меньшей стоимости.

Глубина обследования может составлять до одного метра, в системе также предусмотрена возможность определения степени уплотненности почвы. По оценке отраслевой ассоциации "Интерагротех", ожидаемая экономия удобрений агрохозяйствами от использования такой системы составит от 20% до 25% при сохранении плановых уровней урожайности.