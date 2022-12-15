МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Число DDoS-атак на российские компании и государственные организации в первые две недели декабря сократилось в три раза по сравнению с последними двумя неделями ноября, это связано с уменьшением активности политически мотивированных хакеров, говорится в исследовании компании по кибербезопасности StormWall. Эксперты заявили о мощнейших в истории DDoS-атаках на российских брокеров

"Эксперты компании StormWall зафиксировали снижение количества DDoS-атак на коммерческие структуры и государственные организации в России в ноябре и первой половине декабря 2022 года… По данным специалистов, общее количество атак в ноябре 2022 года уменьшилось на 30% по сравнению с октябрем этого года, а количество атак в первой половине декабря стало в три раза меньше по сравнению с последними двумя неделями ноября", — говорится в исследовании.

Отмечается, что большинство DDoS-атак в 2022 году на российские компании были организованы политически мотивированными хакерами (хактивистами). Эксперты считают, что уменьшение количества атак произошло по причине снижения активности хактивистов.

"Специалисты компании проанализировали ситуацию в каждой отрасли и выявили, что самое большое снижение числа атак произошло в финансовой сфере, производственном секторе, телекоммуникационной отрасли и развлекательной сфере", — отметили в компании.

По данным экспертов StormWall, в первой половине декабря ко второй половине ноября количество атак уменьшилось в финансовой отрасли на 38%, в производственной отрасли — на 62%, в телеком-сфере — на 54%, а развлекательной сфере — на 26%. В ритейле падение числа атак в первой половине декабря составило 28%, в логистике — 16% и в сфере образования — только 14%.

"Мощность DDoS-атак также снизилась. Максимальная мощность атак в ноябре в России составила 400 тысяч запросов в секунду. Ранее эксперты фиксировали атаки мощностью до миллиона запросов в секунду на ключевые отрасли. По мнению специалистов, тенденция к снижению атак продолжится, и в январе 2023 года число атак на российские компании будет еще меньше, чем в декабре этого года", — добавили в компании.