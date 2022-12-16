МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Россияне не знали о высоком технологическом уровне Белоруссии до введения Западом санкций, заявил президент страны Александр Лукашенко. Германии предрекли "кромешный мрак" из-за новых санкций против России

Глава Белоруссии отметил, выступая на совещании по вопросам сотрудничества двух государств, что жители России до начала санкционной политики западных стран не подозревали, на что способны белорусы.

"А когда грохнули санкции и пришлось нам и россиянам прежде всего искать выход из каких-то ситуаций, они увидели, что Беларусь — это высокотехнологичная страна, она производит все то, что нужно сегодня для жизни", — сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство Белта.

Белорусский лидер добавил, что Союзное государство достигли нерушимых договоренностей по проектам, предусматривающим прикладные действия для смягчения негативного эффекта западных ограничений и дальнейшего экономического развития сторон.