МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. TikTok сокращает штат сотрудников в РФ, оценивает ситуацию в стране для принятия решения о возобновлении полноценной работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Сенат США утвердил запрет TikTok на компьютерах правительства

В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).

"В этом году мы были вынуждены принять ряд решений относительно работы нашего сервиса в России, и сейчас, к сожалению, нам приходится сократить штат сотрудников в стране. Мы глубоко ценим этих сотрудников и их вклад в развитие платформы, и мы гарантируем их поддержку в это сложное время. Мы продолжим оценивать ситуацию в России для принятия решения о безопасном возобновлении полноценного сервиса", — говорится в сообщении.