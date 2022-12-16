Источник: соцсеть TenChat получила уведомление об удалении из App Store
Источник сообщил, что соцсеть TenChat получила предупреждение об удалении из App Store
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российская социальная сеть для работы и бизнеса TenChat получила предупреждение от App Store об удалении приложения из маркетплейса в течение 14 дней за нарушение санкционной политики, сообщил РИА Новости источник в компании.
"Нам пришло предупреждение об удалении приложения из App Store в течение 14 дней за нарушение санкционной политики… В компании считают, что санкций нарушено не было и причина удаления не ясна", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на данный момент в соцсети зарегистрировано более 2 миллионов человек.
В пресс-службе компании отказались от комментариев.
В конце сентября многие приложения VK, среди которых "ВКонтакте", VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер" и "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. Представители Apple объяснили удаление сервисов VK из App Store санкциями со стороны Великобритании. При этом 13 октября приложения вернулись в маркетплейс, что подтвердила пресс-служба VK.
TenChat – российская деловая соцсеть для работы и бизнеса, появившаяся в 2021 году. По официальным данным, в мае 2022 года в ней было зарегистрировано более миллиона человек.