МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российская социальная сеть для работы и бизнеса TenChat получила предупреждение от App Store об удалении приложения из маркетплейса в течение 14 дней за нарушение санкционной политики, сообщил РИА Новости источник в компании. Минцифры обяжет Apple разрешить скачивать приложения на iOS не из App Store

"Нам пришло предупреждение об удалении приложения из App Store в течение 14 дней за нарушение санкционной политики… В компании считают, что санкций нарушено не было и причина удаления не ясна", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на данный момент в соцсети зарегистрировано более 2 миллионов человек.

В пресс-службе компании отказались от комментариев.

В конце сентября многие приложения VK, среди которых "ВКонтакте", VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер" и "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. Представители Apple объяснили удаление сервисов VK из App Store санкциями со стороны Великобритании. При этом 13 октября приложения вернулись в маркетплейс, что подтвердила пресс-служба VK.

TenChat – российская деловая соцсеть для работы и бизнеса, появившаяся в 2021 году. По официальным данным, в мае 2022 года в ней было зарегистрировано более миллиона человек.