МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. У пользователей Telegram в субботу попытались массово украсть аккаунты, сообщило Минцифры России. Юрист раскрыл, как мошенники могут узнать баланс на карте

Согласно данным ведомства, мошенники использовали одну и ту же схему. Потенциальной жертве приходило сообщение от знакомого контакта в котором говорилось, что тот дарит ему подписку на Telegram Premium.

Получив сообщение, пользователь нажимал на всплывающую кнопку и в тот же момент получал код авторизации, который якобы нужно ввести для активации подписки.

После вода цифр злоумышленник сразу же получал полный доступ к аккаунту жертвы и начинал рассылать мошеннические сообщения всем контактам пользователя.

В ведомстве подчеркнули, что защититься от взлома можно с помощью двухфакторной аутентификации, которая не даст доступ к профилю, пока не будет введет пароль, известный лишь его владельцу.