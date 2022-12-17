МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Массовые попытки кражи аккаунтов у пользователей Telegram под предлогом дарения подписки на Telegram Premium являются частью нескольких рассылок по разным мессенджерам, рассказал РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

Мессенджер Telegram на экране телефона

Пользователи Telegram столкнулись с массовым взломом аккаунтов

Ранее в субботу Минцифры РФ сообщило, что пользователи Telegram сегодня столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов под предлогом дарения подписки на Telegram Premium.

"Это несколько рассылок по разным мессенджерам. Злоумышленники под разными поводами распространяли ссылки на фишинговые страницы или телеграм-боты, которые выманивают у пользователей данные для входа в мессенджеры. После чего направляют аналогичные ссылки по всем контактам. В последующих рассылках они могут ссылаться якобы на сбор средств для больного ребенка", — сказал Голованов.

По его словам, это грозит пользователю потерей аккаунта, компрометацией переписки, а также это позволит угрозе распространяться дальше.

"Пользователям важно не вводить код доступа, установить двухфакторную аутентификацию везде, где возможно, а также не переходить по незнакомым ссылкам и не вводить свои конфиденциальные данные", — добавил Голованов.