МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Массовые попытки кражи аккаунтов у пользователей Telegram под предлогом дарения подписки на Telegram Premium являются частью нескольких рассылок по разным мессенджерам, рассказал РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Пользователи Telegram столкнулись с массовым взломом аккаунтов

Ранее в субботу Минцифры РФ сообщило, что пользователи Telegram сегодня столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов под предлогом дарения подписки на Telegram Premium.

"Это несколько рассылок по разным мессенджерам. Злоумышленники под разными поводами распространяли ссылки на фишинговые страницы или телеграм-боты, которые выманивают у пользователей данные для входа в мессенджеры. После чего направляют аналогичные ссылки по всем контактам. В последующих рассылках они могут ссылаться якобы на сбор средств для больного ребенка", — сказал Голованов.

По его словам, это грозит пользователю потерей аккаунта, компрометацией переписки, а также это позволит угрозе распространяться дальше.

"Пользователям важно не вводить код доступа, установить двухфакторную аутентификацию везде, где возможно, а также не переходить по незнакомым ссылкам и не вводить свои конфиденциальные данные", — добавил Голованов.