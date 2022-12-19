ВАШИНГТОН, 19 дек — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Макс запустил опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, и пообещал подчиниться желанию пользователей. СМИ: Twitter распустил совет по доверию и безопасности

"Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я подчинюсь результатам этого опроса", — написал Маск в Twitter.

За несколько минут до этого он разместил другой твит, в котором пообещал, что отныне внесение "серьезных изменений" в политику Twitter будет сопровождаться соответствующими опросами.

В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.