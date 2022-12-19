МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. У "Госуслуг" не произошла утечка данных, в интернет попала украденная летом информация с "Почты России", заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "Ростелеком" опроверг информацию об утечке данных пользователей "Госуслуг"

Ранее в понедельник в мессенджере Telegram появилась информация, что украинские хакеры снова выложили данные, полученные, по их словам, из Единой Системы Идентификации и Аутентификации (ЕСИА) "Госуслуг".

"Это просто компиляция, они (мошенники — ред.) каждый раз берут эту историю", — рассказал Шадаев РИА Новости, подчеркнув, что речь идет об информации о пользователях с портала "Почты России".

"Почта России" в конце июля подтвердила частичную утечку данных пользователей у своего подрядчика.