МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Банк России в ноябре инициировал блокировку рекордного числа мошеннических номеров – более 110 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. Киберспециалист объяснил, как мошенники обводят вокруг пальца любого

"По предварительным данным, максимальное количество мошеннических номеров, блокировку которых инициировал Банк России, пришлось на ноябрь – более 110 тысяч номеров. Это максимальное значение за весь период взаимодействия Банка России с операторами связи по вопросу противодействия телефонному мошенничеству — с 2019 года", — говорится в сообщении.

За три квартала этого года регулятор инициировал блокировку почти 500 тысяч телефонных номеров, используемых мошенниками, что практически в 2,7 раза больше, чем за такой же период 2021 года, указали в пресс-службе.

Всего, по данным ЦБ, кибермошенники за девять месяцев этого года похитили у клиентов банков более 10 миллиардов рублей, что является рекордным уровнем в годовом выражении.