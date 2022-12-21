МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Сотрудника могут уволить, если он установил на свой рабочий компьютер слишком легкий пароль, предупредил в эфире радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьев. Юрист рассказала, как получить больше отпускных

По его словам, злоумышленники путем обычного подбора пароля могут получить незаконный доступ к информационным ресурсам компании, и если это произошло из-за нерадивости конкретного сотрудника, придумавшего слишком простой набор символов для входа, например, в свою учетную запись, то виновника утечки могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

"В каждой компании, которая обладает определенным объемом конфиденциальной информации, должен быть персонал, в чьи обязанности входит инструктировать других сотрудников, что нельзя использовать свой год рождения или qwerty в качестве пароля. Несоблюдение этих инструкций – повод для привлечения к дисциплинарной ответственности. Это может быть выговор, строгий выговор, неполное служебное соответствие, увольнение или даже материальная ответственность", – отметил он.

При этом подвергнуться взысканию за подобный промах может только тот, чья ответственность за безопасность данных была закреплена юридически, уточнил он.

"Все зависит от того, какие документы подписывал сотрудник и каким объемом конфиденциальной информации он обладает. Если он имеет доступ к данным, которые важны для компании, то обязанность принимать меры по обеспечению сохранности этих сведений должна быть прописана в должностной инструкции, в контракте или трудовом договоре. Но если таких требований нигде нет, то никто его ни к чему привлечь не может. При этом любой контракт, любые инструкции должны быть доведены до сведения сотрудника под роспись. Он должен быть ознакомлен с ними. А если этого не было и сотрудник просто спустя рукава отнесся к выбору пароля, то он может идти в суд, который признает его позицию правильной", – объяснил юрист.