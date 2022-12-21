МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Антимонопольная служба Германии сегодня сообщила, что прекратила процессуальные действия против Google в связи с ее онлайн-сервисом новостей. Технологический гигант внес ряд изменений, которые пошли на пользу изданиям. Антимонопольный регулятор ФРГ расширил расследование в отношении Amazon

Согласно службе, Google отреагировала на ее опасения, отказавшись от планов интеграции Google News Showcase в общий поиск и изменив договорную практику, чтобы издания не сталкивались с трудностями при подтверждении вспомогательных авторских прав.

Агентство отметило, что компания в ближайшие недели также примет дополнительные меры, в том числе предоставить больше сведений о Showcase, и что продолжит отслеживать динамику.

В рамках расширенных полномочий, вступивших в силу в прошлом году, антимонопольная служба взяла на рассмотрение дела, касающиеся нескольких технологических гигантов, включая Amazon, Apple и Meta*.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская