МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Уход иностранных вендоров с отечественного рынка не отразится на качестве мобильной связи в России, дефицита телеком-оборудования в стране также нет, сообщили в пресс-службе Минцифры. В Минцифры надеются решить вопрос с ПО ушедших вендоров до конца года

Ранее в среду агентство Reuters сообщило, что уход таких зарубежных вендоров, как Nokia и Ericsson, в долгосрочной перспективе может нанести ущерб мобильным сетям в России.

"Дефицита телеком-оборудования нет, уход компаний не отразится на качестве связи. Операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование", — ответили в пресс-службе Минцифры на вопрос РИА Новости, как уход зарубежных вендоров отразится на качестве мобильной связи.

В Минцифры напомнили, что уход иностранных производителей заставил изменить ранее принятые решения, однако не повлиял на "общую стратегию перехода телеком-компаний на отечественное оборудование". В министерстве пояснили, что сроки перехода были скорректированы в соответствии с текущей ситуацией, а операторам предложили более мягкие условия замещения базовых станций.

"Операторы "большой четверки" уже подписали форвардные контракты на поставку базовых станций. Сумма, которую операторы направят на закупку российского оборудования, — более 100 миллиардов рублей", — уточнили в Минцифры.

После начала Россией военной операции на Украине 24 февраля отечественная IT-отрасль столкнулась с рядом вызовов. С российского рынка ушла большая часть крупных западных вендоров. В число покинувших российский рынок производителей телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения вошли такие IT-гиганты, как Cisco, SAP, Oracle, IBM, Nokia и Ericsson.