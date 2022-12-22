МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Отечественные разработчики программного обеспечения до 2030 года вложат в свои сервисы более 70 миллиардов рублей, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на дорожную карту развития "Нового общесистемного программного обеспечения" (НОПО), утвержденную правительством 16 декабря. Власти РФ обещают обеспечить разработчикам гарантированный спрос.

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Дорожная карта построена на основе уже существующей карты "Новые коммуникационные интернет-технологии", разработанной в августе 2020 года по соглашению о намерениях между правительством и "Ростелекомом". В новом документе в число разработчиков общесистемного ПО, которое должно заместить зарубежные аналоги, указаны 1С, "Лаборатория Касперского", VK и Центр компетенций по импортозамещению ИКТ.

Ответственными за исполнение названы вице-премьер Дмитрий Чернышенко, Минцифры, Минэкономики и др. Из документа следует, что до 2030 года отечественные разработчики вложат в свои продукты и сервисы более 70 миллиардов рублей, отмечает издание.

Бюджетные источники финансирования в документе не приводятся, но отмечается, что за счет государственных грантов планируется реализовать 90 проектов. "Сейчас в дорожной карте около 70 одобренных проектов, но в аппарате Дмитрия Чернышенко заявляли, что дорожные карты НОПО и НИПО ("Новое индустриальное ПО") "носят открытый характер", в них могут быть включены новые компании и проекты", — пишет газета.

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В аппарате вице-премьера уточнили, что карты будут профинансированы в рамках федерального проекта "Цифровые технологии", объем бюджетных средств уточняется и будет определен при актуализации параметров бюджета по данным статьям.

По данным издания, среди одобренных проектов в НОПО, в частности, сервис по просмотру видеоконтента от "Ростелекома" Wink, на котором планируется развивать и пользовательский контент, а также проект создания российского игрового "движка", в который планируется вложить до 2,8 миллиарда рублей.

В дорожной карте также сформулирована задача создать к 2023 году отраслевой венчурный фонд, инвестиционный капитал которого к 2030 году составит до 30 миллиардов рублей. За проект будут отвечать Фонд развития интернет-инициатив и Минцифры, а на управление им в 2024–2030 годах хотят выделить 600 миллионов рублей.

Поскольку большая часть проектов должна финансироваться за счет разработчиков, Минцифры готовит новый механизм поддержки, который заключается в том, что государство гарантирует спрос на разработки через якорного заказчика, говорит глава совета директоров "Базальт СПО", руководитель ЦКР "Операционные системы" Алексей Смирнов.

Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, к 2030 году 71% российского рынка общесистемного и прикладного ПО будет отечественным. Ожидаемая выручка от проектов составит 211 миллиардов рублей.