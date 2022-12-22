МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Отечественные разработчики программного обеспечения до 2030 года вложат в свои сервисы более 70 миллиардов рублей, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на дорожную карту развития "Нового общесистемного программного обеспечения" (НОПО), утвержденную правительством 16 декабря. Власти РФ обещают обеспечить разработчикам гарантированный спрос. Россиянам рассказали, почему нельзя шутить над мошенниками

Дорожная карта построена на основе уже существующей карты "Новые коммуникационные интернет-технологии", разработанной в августе 2020 года по соглашению о намерениях между правительством и "Ростелекомом". В новом документе в число разработчиков общесистемного ПО, которое должно заместить зарубежные аналоги, указаны 1С, "Лаборатория Касперского", VK и Центр компетенций по импортозамещению ИКТ.

Ответственными за исполнение названы вице-премьер Дмитрий Чернышенко, Минцифры, Минэкономики и др. Из документа следует, что до 2030 года отечественные разработчики вложат в свои продукты и сервисы более 70 миллиардов рублей, отмечает издание.

Бюджетные источники финансирования в документе не приводятся, но отмечается, что за счет государственных грантов планируется реализовать 90 проектов. "Сейчас в дорожной карте около 70 одобренных проектов, но в аппарате Дмитрия Чернышенко заявляли, что дорожные карты НОПО и НИПО ("Новое индустриальное ПО") "носят открытый характер", в них могут быть включены новые компании и проекты", — пишет газета. Путин освободил от НДС разработчиков военного программного обеспечения

В аппарате вице-премьера уточнили, что карты будут профинансированы в рамках федерального проекта "Цифровые технологии", объем бюджетных средств уточняется и будет определен при актуализации параметров бюджета по данным статьям.

По данным издания, среди одобренных проектов в НОПО, в частности, сервис по просмотру видеоконтента от "Ростелекома" Wink, на котором планируется развивать и пользовательский контент, а также проект создания российского игрового "движка", в который планируется вложить до 2,8 миллиарда рублей.

В дорожной карте также сформулирована задача создать к 2023 году отраслевой венчурный фонд, инвестиционный капитал которого к 2030 году составит до 30 миллиардов рублей. За проект будут отвечать Фонд развития интернет-инициатив и Минцифры, а на управление им в 2024–2030 годах хотят выделить 600 миллионов рублей.

Поскольку большая часть проектов должна финансироваться за счет разработчиков, Минцифры готовит новый механизм поддержки, который заключается в том, что государство гарантирует спрос на разработки через якорного заказчика, говорит глава совета директоров "Базальт СПО", руководитель ЦКР "Операционные системы" Алексей Смирнов.

Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, к 2030 году 71% российского рынка общесистемного и прикладного ПО будет отечественным. Ожидаемая выручка от проектов составит 211 миллиардов рублей.