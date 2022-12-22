МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Количество активных бизнес-сообществ во "ВКонтакте" за этот год увеличилось в 1,4 раза, а общее число предпринимателей в соцсети превысило два миллиона человек, сообщили в компании. Россиянам рассказали, почему нельзя шутить над мошенниками

"За 2022 год количество активных сообществ и групп бизнеса в соцсетях VK выросло более чем на 40%…."ВКонтакте" свое дело развивают уже более 2 миллионов предпринимателей. С начала года в 1,5 раза увеличилось число сообществ, которые подключили "Магазин ВКонтакте" для продажи товаров и услуг", — следует из релиза.

Подчеркивается, что число сообществ из категории "красота и здоровье" выросло на 104 процента, "одежда, обувь и аксессуары" — на 76 процентов, "рестораны, продукты питания" — на 55 процентов и "товары для детей" — на 54 процента.