МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Яндекс Карты" запустили специальную бета-версию приложения со сверхподробными картами дорог Москвы, в ней можно будет протестировать навигацию для машины с детализированным маршрутом, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. "Яндекс" разработал собственный самокат

"Яндекс" на прошлой неделе показал новую версию "Карт", в которой команда сервиса приблизила внешний вид зданий, дорог, пешеходных переходов к реальному. Подобный вид карт поможет пешеходам и водителям быстрее ориентироваться на улицах, считают в компании.

"Яндекс Карты" выпустили бета-версию приложения с детальными картами дорог Москвы. Это первый этап запуска сверхподробных карт. В бета-версии можно протестировать автомобильную навигацию по картам с детализированными дорогами", — говорится в сообщении. Чтобы принять участие в тестировании, нужно оставить заявку на сайте сервиса.

В детальной бета-версии есть основные дороги в пределах третьего транспортного кольца — Тверская улица, Садовое кольцо, участки Ленинского и Кутузовского проспектов, доступны и сложные развязки, например, Таганская площадь. Кроме того, в бета-версии теперь видна разметка дорог, а пропорции соответствуют реальным, подчеркнули в сервисе.

В будущем обновление затронет и другие объекты: у моделей зданий появятся окна, крыши, подъезды и пандусы, чтобы здание было проще узнать. Кроме того, на карте в деталях покажут остановки, входы в подземные переходы и даже деревья.

"Яндекс Карты" — это геосервис "Яндекса", запущенный в 2004 году. С его помощью можно посмотреть карту города, найти нужно место и построить к нему маршрут. Карта также отображает информацию о пробках, авариях и передвижениях общественного транспорта.