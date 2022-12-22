Bloomberg сообщил, что президент Xiaomi Ван Сян покинет пост 30 декабря
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Китайская технологическая компания Xiaomi до конца текущего года сменит президента компании, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо сооснователя Xiaomi и председателя совета директоров компании Лэй Цзюня, адресованное сотрудникам.
"Ван Сян, занимавший руководящую должность в Qualcomm Inc. до прихода в Xiaomi в 2015 году, покинет должность президента (Xiaomi – ред.) 30 декабря", — пишет агентство.
Новым главой компании станет Лу Вэйбин, занимающий должности главы бренда Redmi, отдела управления продажами в Китае и международного департамента компании.
В письме, на которое ссылается Bloomberg, также указывается, что двое сооснователей Xiaomi, Хун Фэн и Ван Чуань, перестанут участвовать в повседневной деятельности компании.
Xiaomi намерена увеличить инвестиции в сферу исследований и разработок, а также повысить операционную эффективность компании для борьбы с конкуренцией, также сообщает агентство.
Xiaomi — китайская технологическая компания, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов, а также "умных" товаров для дома.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221222/839272661.html