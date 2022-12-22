МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Китайская технологическая компания Xiaomi до конца текущего года сменит президента компании, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо сооснователя Xiaomi и председателя совета директоров компании Лэй Цзюня, адресованное сотрудникам. СМИ: Xiaomi прекратила предоставление финансовых услуг в Индии

"Ван Сян, занимавший руководящую должность в Qualcomm Inc. до прихода в Xiaomi в 2015 году, покинет должность президента (Xiaomi – ред.) 30 декабря", — пишет агентство.

Новым главой компании станет Лу Вэйбин, занимающий должности главы бренда Redmi, отдела управления продажами в Китае и международного департамента компании.

В письме, на которое ссылается Bloomberg, также указывается, что двое сооснователей Xiaomi, Хун Фэн и Ван Чуань, перестанут участвовать в повседневной деятельности компании.

Xiaomi намерена увеличить инвестиции в сферу исследований и разработок, а также повысить операционную эффективность компании для борьбы с конкуренцией, также сообщает агентство.

Xiaomi — китайская технологическая компания, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов, а также "умных" товаров для дома.