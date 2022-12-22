МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Стратегию цифровой трансформации новых регионов России планируется утвердить до конца 2023 года, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Правительство сможет устанавливать особенности госзакупок в новых регионах

Замглавы правительства провёл в Координационном центре итоговое в 2022 году совещание с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти и субъектов России.

"По итогам совещания Минцифры поручено совместно с руководством новых территорий разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации до конца 2023 года", — говорится в сообщении.

В аппарате вице-премьера отметили, что речь идет в том числе о цифровой трансформации новых регионов.

"Поздравляю победителей, возглавивших рейтинги (РЦТ). Среди ФОИВов — это Росгвардия, Росаккредитация, третье место разделили Минсельхоз и Казначейство, а среди регионов – Татарстан, Белгородская, Тульская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Минцифры поручено представить предложения по ротации руководителей цифровой трансформации по итогам работы в 2022 году", — сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что Минцифры поручено представить предложения по ротации РЦТ на основе годового рейтинга до седины февраля 2023 года. В методику оценки в 2023 году добавлен новый критерий — перевод информационных систем на платформу "ГосТех".

"Работа уже идет. Еженедельно мы проводим оперштаб, на котором рассматриваем проекты органов власти по миграции на "ГосТех". В 2023 году в планах перевести на платформу информационные системы 11 субъектов и 12 федеральных ведомств. До 2024 года будет переведено 85 информационных систем ФОИВов. Это будет конец эры "лоскутных" разработок и старт строительства радикально нового государственного ИТ-ландшафта", — отметил Чернышенко.