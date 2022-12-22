МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings намерено в течение 30 дней отозвать рейтинги американского IT-гиганта Microsoft Corp. по коммерческим причинам, сообщается в пресс-релизе агентства. Microsoft купит акции оператора Лондонской фондовой биржи

"Fitch Ratings планирует отозвать рейтинги Microsoft Corporation 23 января или около этой даты (примерно через 30 дней после выхода этого релиза) по коммерческим причинам", — пишет агентство.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Microsoft находится на уровне "ААА", краткосрочный РДЭ – на уровне "F1+".

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.