Агентство Fitch планирует в январе отозвать рейтинги Microsoft
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings намерено в течение 30 дней отозвать рейтинги американского IT-гиганта Microsoft Corp. по коммерческим причинам, сообщается в пресс-релизе агентства.
"Fitch Ratings планирует отозвать рейтинги Microsoft Corporation 23 января или около этой даты (примерно через 30 дней после выхода этого релиза) по коммерческим причинам", — пишет агентство.
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Microsoft находится на уровне "ААА", краткосрочный РДЭ – на уровне "F1+".
Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.