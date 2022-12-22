МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Группа компаний Softline приобрела мажоритарную долю Polymatica — российского разработчика low-code инструментов (предназначены для разработки ПО с минимальным использованием программного кода), сообщает пресс-служба компании. Международное отделение Softline поменяет название на NOVENTIQ

"ГК Softline, ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявил о подписании соглашения о приобретении 51% российской компании ООО "Полиматика Рус", разрабатывающей широкий спектр low-code аналитических инструментов, предназначенных для визуализации данных, многомерного анализа больших объемов информации, создания моделей машинного обучения и построения стратегий принятия решений в автоматическом режиме", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Softline планирует использовать линейку продуктов Polymatica для расширения предложения корпоративным заказчикам в сочетании с другими российскими решениями, заменяющими экосистему Microsoft. В настоящий момент продукты Polymatica внедрены в госсекторе, ритейле, энергетике, банках и телекоме и насчитывают более 30 тысяч пользователей.

"Что важно, платформа входит в реестр российского ПО, в дорожную карту сквозных технологий и использует лучший мировой опыт для создания собственных решений, которые отлично ложатся в нашу стратегию создания собственного набора ПО для корпоративного сегмента. Мы рассчитываем, что результатом сделки будет активный рост и развитие проекта", — приводит пресс-служба компании слова вице-президента по инвестициям Softline Елены Волотовской.

Компания Softline основана в 1993 году, предоставляет технологические сервисы в сфере цифровой трансформации, облачных технологий и информационной безопасности.