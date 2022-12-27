ВАШИНГТОН, 27 дек — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность принудительной продажи американского бизнеса социальной сети TikTok, принадлежащего китайской материнской компании ByteDance, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. TikTok назвали реальной угрозой для национальной безопасности США

"Ссылаясь на вопросы безопасности в отношении TikTok, ряд представителей администрации Байдена продавливают продажу бизнеса в США, принадлежащего китайской компании, чтобы Пекин не мог использовать приложение для шпионажа и политического влияния", — говорится в публикации.

По словам собеседников издания, предложение о "принудительной продаже" возникло в рамках межправительственного комитета по иностранным инвестициям в США, который на протяжении двух лет обсуждал с руководством TikTok возможность разделить данные и бизнес компании. Отмечается, что комитет может рекомендовать Байдену принять решение о разделении активов, лишив китайскую материнскую компанию прав собственности на американский бизнес.

"Представители Пентагона и минюста США в рабочей группе находятся среди тех, кто поддерживает принудительную продажу", — пишет газета. Основным аргументом ведомств служит довод о том, что только разделение бизнесов может оградить американских пользователей от влияния КНР.

Среди противников такого подхода американский минфин, который председательствует в комитете. В ведомстве Джанет Йеллен считают, что решение властей США может быть оспорено в судебном порядке, и ищут другие возможные альтернативные решения.

В США TikTok является широко распространенным приложением, которым пользуются более 100 миллионов американцев. Добиться продажи активов социальной сети безуспешно пытался еще бывший глава Белого дома Дональд Трамп, после чего добивался введения блокировки TikTok внутри страны.

В декабре сенат США утвердил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok на электронных устройствах федерального правительства. Использование популярного приложения для создания и просмотра коротких видео также запрещено госслужащим ряда американских штатов. Положение о запрете на использование TikTok госслужащими было включено в проект бюджета США на 2023 год.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в своем сегменте в Китае и завоевывает популярность по всему миру.