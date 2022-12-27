МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Самой часто продаваемой подержанной моделью смартфонов в России в 2022 году стал iPhone 11 со средней ценой продажи 32 тысячи рублей, говорится в исследовании российского сервиса быстрого выкупа техники "ДамПродам", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. СМИ: Apple не разрешила адаптировать iPhone под российские сети связи

"В 2022 году самой часто продаваемой б/у моделью стал iPhone 11 со средней ценой продажи 32 000 рублей. Это модель 2019 года: цена на нее падает, а спрос увеличивается", — говорится в исследовании.

По данным сервиса, самые популярные подержанные смартфоны – Apple, Samsung, Huawei. Такой же топ-3 был и в прошлом году. Отмечается, что смартфоны компании Apple с большим отрывом лидируют как в денежном выражении, так и по количеству продаж в штуках.

Вторую по популярности строчку среди iOS-устройств занял iPhone 12 Pro Max со средней ценой продажи 52 тысячи рублей. iPhone 12 с памятью 128 ГБ замкнул тройку лидеров среди "яблочных" устройств со средней ценой продажи 39 тысяч рублей.

Добавляется, что средний чек среди бренда Apple в 2022 году составляет около 35 тысяч рублей против 55 тысяч рублей в прошлом году. "Это связано с падением курса доллара в течение весеннего и летнего периода, когда вся техника, новая и старая, подешевела до 15%", — поясняется в исследовании.

Гораздо меньшей популярностью на вторичном рынке пользуются смартфоны на платформе Android. Их реже продают и покупают в качестве "гаджета с пробегом", отмечают специалисты.