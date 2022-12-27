МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. "Ростелеком" полностью перешел на поставки серверов от российских компаний, среди которых "КНС Групп" (бренд Yadro) и "Аквариус", компания закупает их тысячами, заявил РИА Новости глава компании Михаил Осеевский. "Ростелеком" начинает подключать абонентов на Чукотке

"У нас есть отличные российские производители: Yadro, "Аквариус", и мы полностью перешли на их решения. Мы закупаем их (сервера — ред.) тысячами", — сказал Осеевский.

По его словам, впереди еще большой путь. "Нужно достраивать программное обеспечение, саму архитектуру этих серверов, но это нормально. Они используются в наших ЦОДах в государственных информационных системах, для наших частных инвесторов, то есть это высоконагруженные, производительные сервера", — добавил Осеевский.

Он также отметил, что компания не покупала серверные мощности у ушедшего из России SAP и планов по их покупке у других ушедших из страны компаний у "Ростелекома" нет.