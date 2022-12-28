МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Компания Microsoft открыла российским пользователям доступ к скачиванию операционной системы Windows, пишут "Известия". США заблокировали сделку Microsoft по покупке создателя Call of Duty

Как отмечает издание, страница софта на официальном сайте Microsoft снова загружается без необходимости задействовать VPN.

При этом установить можно и самую последнюю версию операционной системы — Windows 11 22H2, и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7.

"Страница с загрузкой ОС действительно открывается в России. Скорее всего, это корректировка политики корпорации по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows", — прокомментировал IT-эксперт Дмитрий Бевза.

Корреспонденту удалось скачать систему с двух компьютеров. При этом доступен "помощник по установке Windows", предназначенный для обновления программного обеспечения, а также образ самой ОС для записи на DVD или USB-носитель.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что возможность скачивания Windows является хорошей новостью для тех пользователей, которые ранее не могли загрузить ПО и были вынуждены пользоваться неавторизованными источниками доступа вроде торрент-трекеров. Эксперт предупредил, что подоные сборки небезопасны и могут содержать, к примеру, вирусы, встроенные в образ ОС.

Специалисты уточнили, что загрузить ПО сможет любой пользователь, однако без ключа активировать его не получится. Бевза напомнил, что из-за блокировки по геолокации для пользователей из России была затруднена возможность легальной переустановки операционной системы на новое устройство или при замене жесткого диска. Он добавил, что использование Windows частными лицами под какие-либо санкции не подпадает

"Поэтому предоставление пользователям, ранее купившим ПО, доступа к загрузке софта и обновлений — логичные действия, вытекающие из норм международного и российского права", — отметил коммерческий директор "Кода безопасности" Федор Дбар.