МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Сумма торгов на поставку компьютеров и комплектующих в Россию в 2022 году увеличились на 9,4% по сравнению с прошлым годом, до 185 миллиардов рублей, в связи с удорожанием импортной техники на фоне проблем с логистикой и введением санкций против РФ, следует из исследования аналитиков сервиса Контур.Торги (есть в распоряжении РИА Новости). Госзакупки автомобилей в России с марта снизились на 18 процентов

"Сумма торгов на поставку компьютеров и комплектующих в РФ за 2022 год увеличилась на 9,4% по сравнению с прошлым годом… Это связано с удорожанием импортной техники из-за проблем с логистикой и введением санкций против РФ", — говорится в исследовании.

Уточняется, что в прошлом году затраты составляли 169,769 миллиарда рублей, а в 2022 году — 185,098 миллиарда рублей. Средняя цена закупки при этом выросла на 3,4%, до 2,413 миллиона рублей.

Самые большие расходы в этом году на покупку электронной техники пришлись на апрель и май — 21 миллиард рублей и 22 миллиарда рублей соответственно. "Это может быть связано с тем, что заказчики в первые месяцы после введения санкций активно осваивали бюджет — пока у поставщиков была возможность поставить товары по старым ценам, в том числе реализуя технику со склада", — поясняют аналитики.

В то же время в 2022 году по сравнению с прошлым годом на 28% увеличилось количество несостоявшихся закупок, до 9 112. Эксперты связывают такой рост с высокой долей неопределенности в поставках от иностранных партнеров: некоторые компании временно приостановили сотрудничество с российскими предпринимателями, другие вовсе прекратили работу с российскими партнерами. "Поставщики реже участвовали в торговых процедурах, так как появился риск невозможности закупить товар после заключения госконтракта", — поясняют специалисты.

Кроме того, количество тендеров по электронно-вычислительной технике, в которую входят компьютеры, многофункциональные устройства, серверы, процессоры, видеокарты и другие комплектующие, за 2022 увеличилось на 5,3% по сравнению с прошлым годом — с 72 800 до 76 720.