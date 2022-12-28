МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Смартфон iPhone 14 подорожал в России за неделю на 24%, Samsung Galaxy S22 Ultra — на 9%, Xiaomi 10 Pro – на 7%, несмотря на осеннее снижение цен на эти актуальные модели, рассказал РИА Новости руководитель отдела маркетинга и аналитики ценового агрегатора Price.ru Денис Логанов. Названа самая популярная подержанная модель смартфона в России в 2022 году

До этого, в ноябре, ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал агентству, что спрос на iPhone в России упал до своего исторического минимума, что привело и к снижению цен на данные смартфоны.

"Цены на некоторые модели опустились еще ниже осенью-зимой после выхода новых флагманов… Однако средние цены на самые актуальные модели смартфонов в конце декабря начали ползти вверх. Так, в последнюю неделю декабря по сравнению с неделей 5-11 декабря iPhone 14 Pro Max 256Gb подорожал на 24% (до 133 903 рублей), Samsung Galaxy S22 Ultra 256Gb подорожал на 9% (до 72 163 рублей), Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/128 Gb – на 7% (до 17 237 рублей)", — заявил Логанов.

По словам Логанова, динамику цен на топовые модели смартфонов в целом можно разделить на три основные вехи: весна, лето и предновогодний период. Так, в феврале-марте был зафиксирован первый крупный скачок цен на смартфоны: за неделю 20-27 февраля 2022 года по сравнению с предыдущей неделей средняя стоимость iPhone 13 Pro Max 256 GB увеличилась на 7%, до 115 593 рублей. Наименьший рост цен показали смартфоны Samsung Galaxy A52 256Gb и Xiaomi Redmi Note 10 Pro – на 2% и 3% соответственно.

В марте рост цен продолжился: смартфон Samsung Galaxy A52 подорожал на 43%, iPhone 13 Pro Max подорожал на 37%, а Xiaomi Redmi Note 10S — на 27%. Однако уже к началу второго квартала цены на смартфоны стали снижаться. "Падение цен было связано с укреплением курса рубля, падением спроса… а также с традиционно низким летним сезоном, когда россияне реже покупают смартфоны и другие гаджеты. Тенденция снижения цен на смартфоны продолжилась до конца лета", — добавил Логанов.

При этом, как рассказала РИА Новости старший менеджер товарной категории в департаменте "Телеком" группы "М.Видео-Эльдорадо" Галина Миронова, смартфоны Apple традиционно являются одними из востребованных покупок для себя или в подарок в предновогодний период. "Относительно показателей октября-ноября штучные продажи смартфонов бренда растут на 26%. Наибольшую покупательскую активность мы зафиксировали во второй половине прошлой недели (+67% в штуках на неделе с 19-25 декабря относительно 12-18 декабря), при этом пик спроса ожидаем на последней неделе года", — добавила она.