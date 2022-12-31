МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании координационного совета по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Минцифры планирует ввести крупные штрафы за утечку данных

"Образовать Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных", — говорится в сообщении.

Добавляется, что координационный совет вправе приглашать на свои заседания экспертов с правом совещательного голоса из числа представителей федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, представителей общественных, некоммерческих и иных организаций, не являющихся членами Координационного совета, для участия в обсуждении вопросов.

Отмечается, что координационный совет определяет стратегические направления развития биометрических технологий в Российской Федерации и развития единой биометрической системы, а также готовит предложения по внедрению в различные сферы правоотношений.

Кроме того, координационный совет рассматривает вопросы и разрабатывает предложения совершенствованию биометрических технологий, по унификации требований инфраструктуре обработки данных с применением биометрических технологий в целях предоставления государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг, в том числе в дистанционном формате.