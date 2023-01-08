МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Беспилотный конвертоплан для доставки грузов с вертикальным взлетом и посадкой, "умным" крылом и автопилотом разрабатывают в России, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "М-Индастриз" Михаил Липатов. Эксперт назвал преимущества доставки с помощью беспилотников

"М-Индастриз" выступает разработчиком проекта. Компания — участник рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) AeroNet, разработчик и производитель беспилотных воздушных судов (БВС).

"Российские инженеры создадут уникальный беспилотный конвертоплан с вертикальным взлетом и посадкой, скоростью полета свыше 100 км/ч и повышенным уровнем безопасности за счет изменяемой геометрии крыла при взлете и посадке, а также наличием автопилота", — сказал Липатов.

По его словам, разрабатываемый аппарат Vезделет сможет перевозить до 50 килограммов грузов, летать со скоростью свыше 100 километров в час и не менее 1,5 часов при полной загрузке. Максимальная высота полета – 4 000 метров. По замыслу конструкторов, конвертоплан оснастят восемью электрическими движителями (моторами), средний срок эксплуатации которых значительно выше, чем у бензиновых моторов, и двумя крыльями.

"На взлете и посадке (а также при висении) движители расположены вертикально, и БВС поддерживается в воздухе за счет силы тяги пропеллеров. При переходе в самолетный режим они поворачиваются горизонтально, и БВС поддерживается в воздухе за счет подъемной силы, возникающей на крыле и стенках импеллеров. Управление осуществляется с помощью отклонения механизации крыла: на взлетном (посадочном) режимах крыло сложено и раскрывается на безопасной высоте", — отметил Липатов. Эксперт предрек взрывной рост российского рынка дронов

Кроме этого, по его словам, аппарат будет выполнять полет автоматизированно, без воздействия пилота или оператора. Опытный образец аппарата будет создан к лету 2023 года, а на осень этого же года запланированы его летные испытания.

"Поскольку проект планируется к реализации в рамках стратегического проекта "Беспилотная аэродоставка грузов", планируется создание собственной коммерческой группировки БВС. Конвертопланы, совмещающие в себе характеристики вертолета и самолета, будут доставлять грузы в местности с плохо развитой дорожной инфраструктурой, на морские объекты. Производство данных аппаратов дешевле, чем вертолетов, они экономичнее по топливу, им не требуется пилот", – заключил Липатов.