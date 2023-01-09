МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Microsoft с 10 января прекращает поддержку операционной системы Windows 8.1, сообщила американская компания. В Twitter появится функция форматирования текста

Как уточняется, со вторника пользователи не смогут обновлять ПО, а также получать техническую помощь и расширенную программу безопасности.

Тем, чьи устройства работают на Windows 8.1, посоветовали обновить ОС до более новой.

Если установка обновленной системы на девайс невозможна, Microsoft рекомендует заменить устройство на то, которое сможет поддерживать Windows 11.