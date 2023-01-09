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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230109/839414288.html
Microsoft перестанет поддерживать Windows 8.1
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Microsoft с 10 января прекращает поддержку операционной системы Windows 8.1, сообщила американская компания. Как уточняется, со вторника пользователи не смогут обновлять ПО, а... ПРАЙМ, 09.01.2023
технологии, новости, microsoft, windows, программное обеспечение, ос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Microsoft с 10 января прекращает поддержку операционной системы Windows 8.1, сообщила американская компания.
Как уточняется, со вторника пользователи не смогут обновлять ПО, а также получать техническую помощь и расширенную программу безопасности.
Тем, чьи устройства работают на Windows 8.1, посоветовали обновить ОС до более новой.
Если установка обновленной системы на девайс невозможна, Microsoft рекомендует заменить устройство на то, которое сможет поддерживать Windows 11.